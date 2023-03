Guerre en Ukraine, vers une troisième guerre mondiale ?

Vers un déclin de l'occident Depuis le de ? but des anne ? es 1990, la mondialisation s'est progressivement retourne ? e contre l'Occident qui l'avait promue. La puissance industrielle, la recherche et l'innovation se sont lentement de ? place ? s vers l'Asie, qui semble devoir dominer le XXIe sie`cle. Sur le de ? clin depuis les anne ? es 2000, les E ? tats-Unis sont engage ? s dans une lutte pour maintenir leur supre ? matie. Comment s'articule la strate ? gie ame ? ricaine pour y parvenir ? Quels ro^les jouent les conflits pe ? riphe ? riques, comme l'Ukraine, Taïwan, voire l'Iran ou la Core ? e du Nord dans cette de ? marche ? Comment l'Europe risque-t-elle de se trouver prise entre deux feux par manque de strate ? gie ? Apre`s le best-seller Poutine, le mai^tre du jeu ? , dont le travail d'analyse a e ? te ? salue ? dans le monde entier, Jacques Baud revient sur la strate ? gie occidentale a` l'e ? gard de la Chine et de la Russie et la perte de confiance qu'elle a ge ? ne ? re ? dans le reste du monde. Il explique comment l'ordre mondial risque de se trouver bouleverse ? par manque de clairvoyance et d'anticipation.