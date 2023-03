Le livre de référence en poche pour vous reconnecter au féminin sacré Découvrez un féminisme d'un nouveau genre qui va faire cheminer les femmes vers l'expression de leur plein potentiel, avec authenticité et dans le respect des autres ! Dans les temps bibliques, les femmes se retrouvaient au moment de leurs règles ou après un accouchement dans une "tente rouge" où une véritable transmission de connaissance du corps et de la puissance du féminin avait lieu. Aujourd'hui ce phénomène est d'actualité dans de nombreux pays où on voit émerger des "tentes rouges" modernes, un lieu où poser armes et fardeaux, un espace où guérir ses blessures et être en contact avec son féminin puissant. Camille Sfez en a fait l'expérience et vous propose un chemin de transformation authentique, parfois douloureux mais profond. Un livre très pratique avec de nombreux rituels : transformer ses croyances sur le corps féminin, célébrer les première règles d'une jeune fille, savoir entourer une femme suite à une fausse couche, etc. Accompagné de magnifiques témoignages de femmes reconnues sur le thème de la féminin : Maud Séjournant, Delphine Lhuillier, Lise Coté, Maïtïe Traulin, Francine Caumel Dauphin, Carol Anpo Wi, Marisa Ortolan, etc.