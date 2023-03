Arrête de te plaindre et bouge-toi !

L'approche "coup de pied aux fesses" pour une vie meilleure ! Contrairement à beaucoup de livres de croissance personnelle, cet ouvrage pointe sans détour les croyances et réflexes passifs qui nous maintiennent dans l'inaction. Vous n'aimez pas l'image que vous renvoie votre miroir ? Arrêtez de manger des cochonneries, faites de l'exercice, allez chez le coiffeur et renouvelez votre garde-robe. Vous êtes tendu ? Qu'attendez-vous pour mettre en pratique les solutions qui réduiraient vos sources de stress ? Votre vie de couple vous rend malheureux ? Parlez-en à votre moitié ou divorcez. Bref, si on se fixe pour objectif d'avoir une vie palpitante, il faut s'y mettre, et sans tarder ! En nous disant enfin les choses qu'on ne veut pas entendre, Larry Winget frappe là où ça fait mal. N'est-ce pas là un bon début pour nous forcer à quitter notre fauteuil et faire quelque chose de notre vie ?