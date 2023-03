Cartes oracle coloré de la numérologie

Dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 cartes aux illustrations graphiques et modernes. Dans le livret explicatif qui les accompagne, vous retrouverez 7 méthodes de tirage. Guidé par l'énergie des couleurs de L'Oracle coloré (le premier Oracle de la collection), vous explorerez les messages, les forces, les défis, les calculs, l'Ange gardien, le grand élément, les chakras et les pierres de lithothérapie de la numérologie. Dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 cartes aux illustrations graphiques et modernes. Dans le livret explicatif qui les accompagne, vous retrouverez 7 méthodes de tirage. Guidé par l'énergie des couleurs de L'Oracle coloré (le premier Oracle de la collection), vous explorerez les messages, les forces, les défis, les calculs, l'Ange gardien, le grand élément, les chakras et les pierres de lithothérapie de la numérologie.