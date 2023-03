Vivre pleinement sa Vie en cohérence avec nos trois cerveaux

Vivre pleinement sa Vie vous fera découvrir une véritable révolution de la pensée, susceptible de changer radicalement votre vie. Présenté dans un style simple et éloquent, cet ouvrage fournit une exploration convaincante et accessible qui vous fera découvrir la preuve de la réalité de la biologie quantique, ce qui démystifie le déterminisme génétique et l'attitude de victimisation qui en découle. En effet, vous n'êtes pas victimes de vos gènes, mais de vos croyances qui engendrent chaque aspect de votre réalité personnelle. De même, vous découvrirez que les pathologies viennent du conflit entre le cerveau du ventre et le cerveau de la tête, c'estàdire entre les pensées et les émotions, alors que le cerveau du coeur vient les réconcilier et les harmoniser afin de vous libérer de vos mémoires sensorielles et émotionnelles.