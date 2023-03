Graines de clopes

L'histoire de trois générations de femmes entre l'Italie et la France, liées par des secrets de famille. 1936 - Italie, la menace fasciste se précise. Salvatore et Flavia Giordano décident de quitter l'Italie de Mussolini pour rejoindre leurs cousins établis en France, dans le Lot-et-Garonne. 1944 - voit la naissance de leur fille, Ornella. Seule fille et cadette de la famille Giordano, Ornella grandit, s'accommodant de la froideur de sa mère et de l'amour de son père. Elle s'attache à son père, lui emboitant le pas dans les champs de tabac. Salvatore veille sur celle qu'il appelle " son trésor " et l'assure de cette affection qu'il n'a pas témoignée à ses garçons. Flavia, la mère, reste distante, voit et se tait. Quel est son pesant secret qui cause ce désamour envers sa fille ? Que se cache dans son passé?