Si l'art m'était conté : Paul Gauguin

Un conte poétique, écrit par une conteuse professionnelle, pour sensibiliser l'enfant à l'univers exotique de Paul Gauguin. Il est une femme aux capacités extraordinaires : la sorcière Hiva-Oa. Sur l'île, tout le monde la connaît. Et toi ? As-tu déjà entendu son histoire ? Page après page, l'enfant découvre images et texte et met ses sens en éveil.