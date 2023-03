J'adopte un enfant. Le guide des futurs adoptants : les questions à se poser, les démarches pas à pas, la nouvelle législation…

L'adoption fait régulièrement l'objet de reportages et d'articles. Son contexte général est en très forte évolution. De nombreux pays ont réorganisé leur dispositif d'adoption internationale. Jalonné de témoignages de professionnels, d'adoptants et d'adoptés, pratique et concret (encadrés, chiffres clés), cet ouvrage accompagne les postulants à l'adoption, parfois perdus dans les démarches à entreprendre. Il aborde notamment les étapes administratives pour l'agrément, l'enquête psychosociale, les enfants dits " à besoins spécifiques ", les organismes intermédiaires, les procédures, les étapes finales (jugement, transcription à l'état civil), la gestion des particularités de la vie dans une famille adoptive... Cette édition prend en compte : Les changements législatifs (loi du 21 février 2022) : abaissement de l'âge requis et de la durée de vie commune pour adopter ; ouverture de l'adoption aux couples non mariés ; instauration d'un écart maximal entre l'adoptant et l'adopté ; préparation obligatoire des candidats à l'adoption... L'évolution du profil des enfants " adoptables ", avec une baisse des adoptions internationales, souvent limitées à des profils spécifiques (enfants grands, en fratrie, porteurs de pathologies ou de handicaps). Cela a pour conséquence un report sur les enfants pupilles de l'Etat français (et donc juridiquement adoptables) souvent soit à " besoins spécifiques " (avec des pathologies) ou alors plus âgés car adoptables suite à un délaissement parental (7 ans en moyenne) devant être effectif depuis plusieurs années. Une réflexion plus poussée sur les adoptions illégales et la recherche des origines : même si l'ouvrage n'a pas vocation à approfondir ces sujets, il ne peut faire l'impasse sur cette tendance qui touche à l'éthique de l'adoption et aura des conséquences sur le cheminement des candidats à l'adoption.