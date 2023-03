Lille, braderie

A la braderie de Lille, la plus importante d'Europe, lieu de tous les objets, de tous les désirs, de toutes les tractations, c'est la fête. Sauf pour Marie-Louise, accompagnée de Séléné, sa nièce adoptée, et qui a un objectif têtu : se débarrasser enfin de toutes les affaires de son inquiétante soeur, la surnommée "Caillou". Objets du quotidien, mais objets indociles, peut-être fatals... qui conduisent à une rencontre insolite avec Monsieur Achab, antiquaire qui convoite follement la seule chose que Marie-Louise ne veut pas vendre. Et voilà qu'un sourd engrenage bouscule le destin des personnages. Le texte subtil et millimétré de Anne & Laurent Champs-Massart donne à ce conte cruel et brillant le rythme d'un vénéneux thriller.