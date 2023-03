De leur temps (7). Un regard sur les collections privées

C'est le Frac Grand Large - Hauts-de-France qui accueille, en 2023, la septième édition de la triennale d'art contemporain De leur temps. Alors que le Frac de Dunkerque fête ses quarante ans - et par la même occasion l'engagement des politiques publiques en faveur de la décentralisation - la publication de ce volume lève le voile sur des passions privées, en permettant une compréhension plus vaste des liens que le public et le privé tissent autour et avec l'art. Si l'institution apparaît comme l'instance de légitimation d'une carrière artistique, confirmant dans le même mouvement sa valeur marchande, ce volume rappelle comment sont nées les grandes collections publiques et la manière dont les donations privées continuent d'alimenter les musées. Avec plus de cent-vingt oeuvres issues d'une soixantaine de collections, le volume souligne des écarts et des échos où s'estompent les choix particuliers. A l'affut de la nouveauté, les collectionneurs et collectionneuses nous invitent à naviguer au sein d'une large diversité d'expressions et à construire notre propre chemin.