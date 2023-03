Vaccins - Science et mythe. Des tortues jusqu'en bas

"De notre avis, ce livre bien écrit, sérieux, scientifique et majeur... Nous le recommandons sincèrement comme un ouvrage à la fois scientifique, médical et grand public à lire absolument. Ces propos devraient provoquer une discussion scientifique, rationnelle, logique, sceptique et critique sur la vaccination systématique... Ces auteurs devraient être salués pour leur colossal travail scientifique, très approfondi, ainsi que pour leur courage de penser en-dehors du cadre imposé par l'establishment". . Nati Ronel, professeur de criminologie, et Eti Elisha, criminologue senior, dans le Harefuah Medical Journal, septembre 2019. "Dans la complexité du monde moderne, où la manipulation médiatique est omniprésente, il peut être difficile de discerner le fait de la fiction, la vérité de la propagande. Pour vraiment comprendre une question, on ne peut plus se contenter de croire ce qu'on nous dit ; nous devons d'abord vérifier, par nos propres recherches et investigations. Or, voici l'occasion de faire des recherches et d'investiguer sur un sujet d'une importance capitale pour la société. Ce livre contient une vérité puissante, basée sur des recherches méticuleuses documentées et écrit avec une intégrité irréprochable.