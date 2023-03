Tu grandiras parmi les arbres. La nature, source de (re)construction positive et heureuse pour nos enfants

A force de fouler du bitume, nous comme nos enfants, reconnaissons bien plus facilement la marque vantée par une enseigne publicitaire que le nom d'un arbre ou d'un oiseau. Notre "mode de vie actuel" tend à nous séparer du vivant, pour ne pas dire de nous-mêmes. Or, l'être humain - la science l'a déjà prouvé - a surtout besoin d'évoluer au milieu des arbres, de la lumière du soleil et de la végétation pour s'épanouir. Et c'est le plus beau cadeau à faire à nos enfants que de partager ce bonheur avec eux. La nature leur est indispensable, car ils grandissent mieux à son contact. Ils bénéficient alors d'un meilleur développement physique et psychique et de capacités mentales et immunitaires plus développées. Dans cet univers riche en expérimentation, ils deviennent actifs, dorment mieux et développent leur créativité. Laurence Paganucci, sophrologue, sylvothérapeuthe et coach respiration® reconnue, propose dans ce nouvel ouvrage de réunir parents et enfants afin de vivre d'incroyables explorations au coeur de la nature, le tout à travers 20 exercices guidés. Allez tout le monde, on part se promener ! On va découvrir les trésors du vivant, toutes ces graines qui font germer la confiance, le positif et le bonheur et permettent d'aborder la vie, les liens sociaux et le futur différemment.