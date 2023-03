Admire mes rayures ! Devine qui se cache ?

Pages de droite découpées : une surprise attend les jeunes enfants au détour de chaque page. Adorables rimes : pour enrichir le vocabulaire. Couleurs vives : pour attirer l'attention. Au fil des pages, Devine ce qui se cache ne manquera pas d'émerveiller les jeunes enfants. Des surprises ludiques attireront leur attention et les inciteront à vouloir le relire encore et encore, et d'adorables rimes viendront enrichir leur vocabulaire. Ce livre est un must pour la bibliothèque de tous les enfants !