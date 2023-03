Nomades, sauvages et parents. Tout plaquer et partir voyager avec bébé

Un livre incroyablement inspirant et dépaysant pour tous les (futurs) parents ! Et si concilier parentalité et soif d'aventures était possible ? En devenant parents, Alizée et Jérôme n'envisagent pas de laisser de côté leurs rêves d'évasion. Neuf mois après la naissance de leur fille Ariane, les voilà prêts pour un nouveau challenge à relever en famille. Randonner sur 900 km au coeur des Pyrénées. Dans un environnement vertical et sauvage, ils vont relier en trois mois la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Plongez dans cette odyssée moderne où tout est à découvrir et réinventer : bivouac avec bébé, allaitement sur les sommets, diversification alimentaire au réchaud ou encore lessives de couches en pleine nature. Conté avec humour et dérision, ce récit de voyage illustré est truffé d'astuces et de conseils. Que vous soyez baroudeur de nature, promeneur du dimanche ou aventurier de canapé, embarquez dans les coulisses d'un voyage hors du commun qui risque fort de vous décoiffer et de vous donner de mauvaises idées ! Alors, prêts pour l'aventure ?