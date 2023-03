Obsession mortelle

Un roman noir qui traite les sujets d'actualité comme l'enlèvement et la violence contre les femmes Marina Senlis est une jeune psychologue bien dans sa peau qui vit avec son mari Julien, ébéniste à la Ferté-Beauharnais, en Sologne. Tous les jeudis, elle a pour habitude de parcourir à vélo les chemins des étangs nombreux dans la région. Un jeudi, alors qu'elle est descendue de son vélo pour regarder la rivière un homme l'endort avec du formol avant de l'emmener dans la cave d'une grange désaffectée non loin de là. Qui est le ravisseur ? Est-ce que la police reussira à trouver et sauver Marina ?