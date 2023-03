Management, un sport de haut niveau

Les dirigeants d'entreprise sont des performeurs mais trop souvent, ils l'ignorent et négligent leur santé (qu'elle soit physique ou mentale). Face aux pressions auxquelles ils sont soumis, ils doivent faire preuve de courage, résistance, inventivité, efficacité, etc. Comment garder la tête hors de l'eau dans des conditions pareilles ? Comment prendre soin de soi ? Fort de plus de 30 ans d'expérience en tant que formateur et coach de dirigeants et cadres dirigeants, Philippe Leclair présente le programme C.E.M.E, "Corps-Emotions-Mental- Environnement", pour en finir avec le stress négatif, la santé dégradée et l'épuisement du chef d'entreprise. Ce programme mêle de la théorie, basée sur les dernières avancées en préparation mentale et physique, et des exercices pratiques, qui peuvent s'intégrer à toute activité de la vie professionnelle et personnelle. C.E.M.E. fournit ainsi une boîte à outils pour transformer des potentiels de maîtrise personnelle, de santé et de performance en de véritables talents !