Sherlock Holmes et le 36 quai des orfèvres

Une nouvelle enquête pour Sherlock ! Trois destins entrecroisés dans le Paris des premières années de la Belle époque. Paris 1890. Une mission dont il aurait bien voulu se passer mais qui ne se refuse pas. Sherlock Holmes est chargé par la reine Victoria de veiller sur Albert-Edouard, prince de Galles, en bordée dans la Sodome parisienne. L'avenir proche est saumâtre pour le plus prestigieux des détectives britanniques, qui a horreur de la fête, du sexe, tarifé ou non, et des nuits blanches. Paris 1890. Une promotion qui ne se refuse pas. Fortuné Boursillot, jeune policier méritant, entre comme inspecteur dans la prestigieuse Brigade de fer parisienne, qui rassemble les policiers d'élite sous l'autorité du commissaire Goron. Sa première enquête sera décisive pour son avenir. Paris 1890. Fin de parcours dans le XIIIème arrondissement pour un inconnu qui semble avoir été soumis au supplice du pal.