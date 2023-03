Les plantes aromatiques. Principes d'herboristerie

Un dépliant de 6 pages au touché soft touch pour apprendre les principes et l'utilisation des plantes aromatiques à la façon d'un herboriste. Graines de fenouil, lavande, thym... l'utilisation de ces plantes ne se limite pas à l'assaisonnement des plats. Véritables pharmacies naturelles, elles ont de nombreux bienfaits sur les énergies intérieures et les maux. Ce dépliant recense 24 plantes que l'on trouve aisément en France, leurs caractéristiques et leurs bienfaits.