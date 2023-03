Le Conseil en gestion de patrimoine. Tout savoir sur la méthode de l'approche globale, 12e édition

Le conseil patrimonial par la méthode de l'approche globale Quelle stratégie ? Pour quels intérêts ? Ce sont les questions que l'auteur s'est posées et auxquelles il va répondre dans cet ouvrage en offrant aux lecteurs un véritable modus operandi. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties : - les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ; - un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises. Au final, cet ouvrage va faire le point sur l'actualité en gestion de patrimoine avec notamment les réglementations fiscales et sociales, les évolutions des marchés financiers et immobiliers. Points forts - Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (suppression de la CVAE, etc.) - Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2023 - De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre