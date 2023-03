Etre étudiant en France avant et pendant la crise sanitaire. Enquête conditions de vie 2020

Les résultats présentés dans cet ouvrage s'appuient sur la neuvième enquête nationale, " Conditions de vie " qui a été réalisée en 2020 auprès de 60 000 étudiants et sur l'enquête " La vie d'étudiant confiné ", réalisée en juin 2020 auprès de 6300 étudiants. Cette dernière donne des informations sur ce que les épisodes de confinement peuvent changer aux modes de vie et d'étude. Ces transformations des manières d'étudier (et l'isolement associé) ont suscité de nouvelles interrogations quant aux incidences de la pandémie sur les modes de vie des étudiants. Les réponses des étudiants renseignent sur les grandes tendances de leurs conditions de vie et sur certaines thématiques nouvellement introduites dans l'enquête (telles que les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur, le racisme et les discriminations, l'utilisation du numérique dans l'accès à l'emploi, ou encore l'usage des bibliothèques).