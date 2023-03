Vous les hommes, devenez féministes ! Une invitation à ouvrir la conversation sur le sexisme

L'auteur du best-seller " Vivre en femme libre " livre une polémique explosive sur l'égalité au XXIe siècle. Dans cet ouvrage, Anne Dickson remet en cause le statu quo en montrant comment le sexisme nous affecte tous, nuit à tous, et pourquoi le féminisme reste la clé pour le remettre en cause. Cet ouvrage s'adresse à tout homme qui se sent exclu par le féminisme, qui se surprend à croire qu'il y a une part de vérité dans la simplification fréquemment entendue selon laquelle une femme victime de viol l'a "cherché" en s'enivrant ou en s'habillant de manière provocante, même s'ils ne le reconnaîtraient jamais à voix haute. Ce livre s'adresse aux hommes qui aiment leur partenaire, leur fille, qui ne veulent pas les voir blessées ou injustement désavantagées, mais qui ne trouvent pas le moyen de s'exprimer. Il s'adresse à tous ceux qui pensent que le féminisme n'est pas qu'une "affaire de femmes" dépassée. Et, par-dessus tout, c'est un cri de ralliement pour les hommes et les femmes qui croient encore en un féminisme qui peut conduire à une égalité véritable et durable. J'en suis venue à considérer le sexisme comme le processus de lavage de cerveau le plus répandu et le plus efficace de l'histoire de l'humanité. Chaque structure de la vie quotidienne (juridique, sociale, institutionnelle, politique, culturelle et religieuse) a été et est encore organisée autour de présupposés sexistes inégaux. L'inégalité entre les sexes continue d'être maintenue et perpétuée consciemment et inconsciemment par les hommes et les femmes : elle est devenue si familière que nous pensons qu'elle est normale ...