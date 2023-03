Le bourdonnement de la guerre. Tome 1, Le serment empoisonné - Partie 1

Quand la famille royale d'Ashion est attaquée et en partie massacrée, les enfants de la couronne voient leur vie basculer. Eimarille, unique survivante officielle, est contrainte d'assumer seule - et beaucoup trop tôt - le rôle qui lui revient en épousant le fils du meurtrier de sa mère. Son frère, Sorel, est quant à lui catapulté sans aucun souvenir de sa vie passée chez les Gardiens, puis chargé de surveiller les frontières de Maricol. Et enfin, Caris, bébé au moment de l'attaque, est caché par des nobles désignés pour l'élever comme leur enfant. Tous sont séparés et suivent leur propre route, mais leur destin se met en marche. Et par-dessus tout, une rumeur court : une menace se profile. #MM #Magie #ScienceFiction #Steampunk #Royauté Ce tome comprend la première partie du livre 1 The Prince's Poisoned Vow --- "Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre lorsque j'ai commencé Le bourdonnement de la guerre, et ce que j'ai obtenu n'était rien de moins que brillant". - Aimee Nicole Walker (Goodreads) "L'histoire se décline en plusieurs points de vue, ce qui donne au lecteur une foule d'informations, joliment livrées et qui nous permettent d'espérer, de pleurer, d'aimer et de désespérer avec nos héros préférés". - Claudia (Goodreads) "Je ne suis généralement pas une fan de steampunk, mais Hailey a-t-elle déjà eu l'occasion de me décevoir ? La réponse est et reste JAMAIS. C'était un début de série tellement captivant et épique". - Amanda (Goodreads)