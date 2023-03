Spiritualité et éthique des Rose-Croix. Une sagesse ancienne pour un monde nouveau

Ce livre comporte deux parties. Dans la première, Serge Toussaint expose la spiritualité des Rose-Croix au moyen de douze lois ontologiques fondamentales, permettant au lecteur de se faire une idée générale sur leur conception de Dieu, de l'âme, de la conscience, de la matière, du temps et de l'espace, de la vie, du destin, de la mort, de l'au-delà, de la réincarnation, etc. Dans la seconde partie de ce livre, l'auteur présente l'éthique rosicrucienne à travers douze vertus qu'il juge utile d'éveiller, non seulement dans notre propre intérêt, mais également dans celui des autres : la patience, la confiance, la tempérance, la tolérance, le détachement, l'altruisme, l'intégrité, l'humilité, le courage, la non-violence, la bienveillance, la sagesse. Dédié à celles et ceux qui sont en quête de connaissance et de sagesse, cet ouvrage, écrit dans un style très accessible, est une invitation à s'interroger sur soi-même et sur le sens profond de l'existence.