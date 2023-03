Choisir et être choisie. Réécrire son destin amoureux de solo à duo

Nous vivons tous dans l'espoir que l'amour va finir par nous trouver. Ce serait juste et bon. Puis l'amour est venu et il est reparti. Plus d'une fois. Les peines d'amour, les débuts de relation en série nous ont délicatisé le coeur. L'amour ne devrait pas être si difficile à trouver. A garder. Mais c'est difficile ! Parce que trouver et faire durer l'amour après 40, 50 et 60 ans, ça exige des critères différents de ceux de notre jeunesse. Ce n'est peut-être pas un hasard que ce livre vous trouve maintenant. Demandez-vous : Qu'est-ce que je ferais si je cessais de me dire "de toute façon, ça ne donnera rien" ? Vous n'avez pas tout essayé ! On ne cherche pas l'amour comme on cherche un sofa ! Pas trop gros, pas trop petit, confortable mais pas mou, coloré sans prendre toute la place. Il doit s'agencer avec votre décor sans vous endetter, en espérant que votre chat l'adopte ! C'est familier ? La liste de vos critères pour trouver le véritable amour a besoin de renouvellement et ne doit pas être seulement la somme de ce que vous ne voulez plus. Pour rencontrer l'âme soeur, cherchez-vous conseil auprès d'amies de votre âge qui ont trouvé, récemment ou dans leur jeunesse, l'amour avec succès et qui l'ont gardé ? Pour que vous puissiez traverser du côté des personnes qui ont refait leur vie en couple avec bonheur et avec le bagage qui vient avec l'expérience, Sylvie Thiffault vous accompagne avec la bienveillance et la lucidité d'une amie qui ne l'a pas eu facile, mais qui a finalement appris de ses erreurs. Elle balise le chemin de questions nouvelles pour à la fois choisir le "bon" et être choisie par lui. Une dernière fois, écoutez l'espoir. Ce livre vous guidera au-delà des vieux patterns qui causent les culs-de-sac amoureux. Il n'en faut qu'un. La personne que vous cherchez... vous cherche aussi. Seul trouve celui qui ose chercher.