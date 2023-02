Psychologie politique du populisme. Trump, Poutine et les ressorts de l'humiliation

L'assaut du Capitole à Washington le 6 janvier 2021 et la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine en février 2022 révèlent une dérive inquiétante de la démocratie vers une forme nouvelle de populisme. C'est cette pathologie sociale que François Bafoil interroge ici, en analysant les dynamiques qui sous-tendent les orientations politiques de Trump et de Poutine. A la lumière des perspectives théoriques de Freud et d'Elias sur les ressorts pulsionnels de la masse et sur les traumatismes sociaux causés par la recherche d'une souche originaire manquante, les politiques populistes de Trump et de Poutine s'éclairent à nouveaux frais : façonnées par l'amour et par la haine, elles se nourrissent des frustrations et du ressentiment des masses, et poussent à la violence. L'exacerbation de cette violence constitue même, pour ces chefs, une forme de promesse de renouvellement de la démocratie. Une démocratie du peuple et pour le peuple, une démocratie mise au service des masses, qui se fonde sur une conception de la vérité une et pure, source d'apaisement et de bien-être, et qui exclue tout étranger. Etant donné l'influence de ces postures politiques et idéologiques sur de nombreux autres politiciens dans tous les coins du globe, il est urgent d'en comprendre la logique pour mieux s'en préserver.