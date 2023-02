Giant-size X-Men

Cinq histoires complètes ! Une menace force Jean Grey et Emma Frost à travailler ensemble. Diablo s'aventure dans l'inconnu quand Krakoa perd le contact avec des mutants. Magnéto s'habitue à l'idée de devoir collaborer avec les humains. Fantomex retourne au Monde qui l'a vu naître. Enfin, Tornade doit contrecarrer un complot insidieux. En marge de la série X-Men et dans le cadre de son relaunch des séries mutantes, Jonathan Hickman a produit toute une série d'aventures en solo pour certains des membres les plus emblématiques de l'équipe, aux côtés des dessinateurs les plus prestigieux. Nous les recueillons ici dans ce qui est un addendum indispensable à l'album MARVEL DELUXE : X-MEN sorti fin 2022.