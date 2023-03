Navigation normande. Les instruments de navigation à travers les âges

Exposition en mars-décembre 2023 au musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas-d'Aliermont (Dieppe). Il retrace l'extraordinaire épopée horlogère de ce bourg normand devenu cité industrielle, du début du XVIIIe siècle à l'aube du XXIe siècle et où furent produits les révolutionnaires chronomètres de marine. Catalogue d'une exposition temporaire consacrée aux instruments de navigation et en particulier sur les chronomètres de marine qui va être produite par le musée de fin mars au 31 décembre 2023. Le but de cette exposition à travers un sujet "grand public" : la navigation, renforcée par un regard local : la Normandie et d'aborder un sujet pointu et inédit et tout autant local : les révolutionnaires chronomètres de marine et leurs fabricants renommés de Saint-Nicolas-d'Aliermont. Des instruments venant de plusieurs musées nationaux : musée de la Marine, musée des Arts et Métiers, tout comme des musées normands : Rouen, Fécamp et Dieppe. 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0