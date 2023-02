Les temps des pandémies

Cet ouvrage propose une réflexion commune sur la pandémie du virus Sars-CoV-2, par un groupe de chercheurs de différentes disciplines. Il s'agit de mieux la comprendre en la situant dans les différentes lignes temporelles qui la constituent, notamment celles de l'évolution démographique, de la multiplication des zoonoses et des mobilités liées aux mondialisations. Sont également étudiées les chronologies des dispositifs de surveillance ; des cadres politiques, économiques, juridiques de préparation aux crises ; des politiques de traitement des épidémies. Celles, aussi, de la résistance aux mesures sanitaires, de la gestion de crise en hôpital, en Ephad et du confinement familial, étudiant. Sans oublier les aspects essentiels de la réorganisation sociale, économique, de l'action sur l'avenir, à court, moyen et long terme et des crises écologiques plus globales du climat et de la biodiversité.