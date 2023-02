10 films pour comprendre la psychologie cognitive

La psychologie cognitive est l'étude des états mentaux et des processus psychiques ? : les biais et les distorsions, les concepts d'apprentissage et d'attention, les méthodes de conditionnement, les conduites d'évitement, les émotions et les perceptions, la mémorisation... Et si on (re)découvrait ? : - la colère dans le film Rambo ? ; - les conduites d'évitement avec Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ? ; - le langage des émotions dans le film d'animation Vice versa ? ; - la question du conditionnement dans The Truman Show... 1 film + 1 spécialiste = 1 concept-clé expliqué ! La psychologie cognitive n'aura plus aucun secret pour vous !