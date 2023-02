Les faisceaux de la peur

En ce printemps 1937, la ville de Florence a perdu sa traditionnelle douceur de vivre alors que les miliciens de Mussolini commencent à faire régner la peur. Pour Judith, jeune femme au tempérament rebelle, le monde s'effondre lorsqu'un homme est tué sous ses yeux par les fascistes, sans que personne ne réagisse. Judith, qui est juive, découvre la délation, l'humiliation et la lâcheté. Rapidement, elle est contrainte à l'exil en France avec sa famille. C'est à Paris qu'elle va faire des rencontres qui vont changer sa vie : des étudiants révoltés, des intellectuels exilés... et l'amour. Mais alors que le monde bruisse des rumeurs d'une guerre prochaine, Judith réalise qu'elle va devoir faire des choix difficiles, au péril de sa vie et de son bonheur. Armée de sa jeunesse et de sa fougue, elle va devoir apprendre à survivre pour résister aux années de terreur à venir...