"Et pourtant, au milieu des tourments et des affres, dans la vase et dans la boue de la vie concentrationnaire, la liberté était la lumière et la force des âmes captives. La liberté était immortelle". Après trois décennies dans les goulags, Ivan Grigoriévitch retourne au monde des hommes. Au cours d'un voyage en Russie poststalinienne, de Moscou à sa terre natale, l'ancien prisonnier affrontera non seulement son propre passé mais aussi celui de l'Union soviétique et de tout un peuple. Ivan croise le chemin de paysans, de soldats, de proches et d'inconnus qui, chacun à leur tour, abordent des moments tendres ou tragiques de leur histoire. De la guerre civile à la famine rouge, des politiques de répression de Lénine à la Shoah, Ivan dénonce ce qu'il perçoit comme l'asservissement de ses compatriotes et les abus de pouvoir des instances soviétiques. Tout passe, le dernier roman de Vassili Grossman, représente le testament littéraire et politique d'un auteur incontournable dont la vision puissante de la liberté résonne encore aujourd'hui.