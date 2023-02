Les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire : Cadavre haché - vampire fâché. Une enquête sang pour sang

Esther Parmentier est une sorcière non répertoriée qui s'ignore. Repérée par l'Agence de Contrôle et de Détection des Créatures Surnaturelles, elle passe des tests qui révèlent que, si elle est bien une sorcière, elle n'a pas plus de pouvoirs qu'une allumette mouillée. Mais Esther est dotée d'un caractère de cochon, de solides capacités de déduction et est capable de résister aux pouvoirs de séduction des Créatures. Embauchée comme stagiaire au sein de l'Agence, elle côtoie un loup-garou alpha, une sorcière surpuissante, un djinn séducteur, une goule affamée et un fantôme accro aux jeux de rôle. Mais pour son plus grand malheur c'est avec l'agent Loan, un vampire aussi séduisant que désagréable, qu'elle va devoir faire équipe. Et s'il la traite de haut, il va pourtant avoir besoin de son aide sur l'affaire du Ghost Challenge qui affole l'Agence : des adolescents disparaissent régulièrement et sont transformés en vampires...