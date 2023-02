Récit d'une vie qui veut naître... Tâtonnant, cherchant une parole après le cri qui n'a pas jailli, Errer pauvre est un long poème "qui va et vient, avance et recule ou s'égare un peu parfois, ou peut-être souvent, mais n'est-ce pas la vie qui veut ça ? " , nous dit l'auteure. EXTRAIT Errer pauvre d'images et de gestes à travers la nuit pour ramasser les étoiles, avancer à mots lents, des mots qui ne pèsent pas, des mots qui disent en s'effaçant.