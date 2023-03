La prière. Oser la rencontre avec Dieu. Oser la rencontre avec Dieu

La prière chrétienne n'est pas une technique de méditation, ni une méthode d'épanouissement personnel. Elle est réponse à un appel, une rencontre intime et bouleversante avec le Christ, notre Sauveur, qui nous conduit au Père, dans l'Esprit Saint. Cette rencontre est le prélude à une relation vitale, sans laquelle "la foi se perd" (pape François). Comment faire cette rencontre ? Que produit-elle en nous ? Comment entretenir le feu de la relation à l'heure de la sécheresse, de la distraction, des multiples occupations de notre vie ? Et finalement : comment prier ? Notre hors-série répond à toutes ces questions grâce à des entretiens, des témoignages et des articles de fonds. Humbles priants et grands témoins du Christ nous partagent leurs secrets d'une prière qui a transformé leur vie.