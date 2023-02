Les génériques en un coup d'oeil pour les infirmiers. Correspondances DCI - Princeps

La connaissance des principaux traitements médicamenteux et de leurs effets indésirables fait partie des savoirs indispensables de l'infirmier(e). Dans de nombreuses situations que ce soit un changement de service ou l'arrivée d'une nouvelle molécule le soignant confirmé ou en devenir doit pouvoir distinguer les symptômes pathologiques des effets indésirables afin de donner rapidement et pertinemment l'alerte aux médecins. Cette nouvelle édition a été entièrement mise à jour sur la base du répertoire des médicaments génériques de l'ANSM actualisé 2022. Elle présente une synthèse des indications contre-indications et effets indésirables des médicaments et précise la classe pharmaceutique pour chaque DCI. L'ouvrage est divisé en deux parties : Un tableau récapitulatif répertoriant par ordre alphabétique les dénominations communes internationales (DCI). Pour chaque molécule sont indiqués le médicament princeps correspondant les indications les contre-indications et les principaux effets indésirables. Un index alphabétique des médicaments princeps avec leur renvoi à la DCI correspondante. Un glossaire des termes médicaux vient compléter l'ouvrage. Ce livre à consulter de manière simple rapide et efficace apporte de façon immédiate les réponses pharmacologiques aux professionnels et aux étudiants dans leur pratique quotidienne.