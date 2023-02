Cours de grammaire française

Un ouvrage qui offre : - une présentation des méthodes et des notions fondamentales de la grammaire ; - une progression du plus simple au plus complexe : des principales parties du discours, verbe, nom, adjectif, à l'exposé de leurs combinaisons dans le cadre de la phrase (la subordination) et du texte (l'ordre des mots ; de la phrase au texte) ; - une série d'applications, d'exercices et de corrigés en fin de chapitre qui illustrent les exposés ; - 30 fiches synthétiques qui permettent de mémoriser l'essentiel et constituent un bagage pour les révisions aux examens.