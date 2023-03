Art et liturgie. La grâce d'une alliance

En tant qu'oeuvre conjointe du Christ et de l'Eglise, la liturgie ne se doit-elle pas d'être un "art" ? Que serait en effet une liturgie sans une mise en oeuvre de rites, c'est-à-dire des corps, de la matière et de la sensibilité ? Que serait une liturgie qui ne serait pas le lieu d'un approfondissement de l'humanité, en même temps qu'ouverture au Mystère ? Parce qu'elle est "l'oeuvre de notre rédemption" , par elle Jésus Christ nous rejoint dans notre humanité. Ainsi, l'art présente l'homme à la liturgie, tandis que la liturgie désigne à l'art le Mystère du Christ. Les textes liturgiques, théologiques et mystagogiques réunis dans ce volume s'attachent à rendre compte de cette relation d'interpellation mutuelle, avec un soin tout particulier porté aux choix iconographique.