Le tourment de Norman Mailer

Nathalie Burel poursuit son travail de recherche autour des personnages complexes et ambigus. Après Ivan Lendl, elle dresse le portrait de Norman Mailer. Cet écrivain, journaliste et scénariste est connu pour des chefs d'oeuvre comme Le Chant des Bourreaux et Les Armées de la Nuit. Figure médiatique, chroniqueur patenté de la vie politique américaine, il s'est présenté sans succès dans les années 80 à la mairie de New York. Plusieurs controverses lui sont attachés. Nathalie Burel revient sur ces épisodes et les décrit comme un tourment. En janvier 2023, nous fêterons le centième anniversaire de la naissance de ce grand écrivain.