"Lucie a besoin d'une nouvelle robe. Et au Palais de la Mode, il n'y a que l'embarras du choix. Des robes de sirène ou de magicienne, des robes à rubans, à paillettes ou à volants... Mais Lucie ne se soucie pas des froufrous ou de la dentelle. Elle veut une robe AVEC DES POCHES. Parce que les poches, on peut les remplir de jolies plumes, de précieux coquillages ou de formules magiques, autant de trésors pour vivre de belles aventures ! Une histoire amusante et moderne pour tous les enfants qui veulent plus que des paillettes, et pour libérer leur esprit curieux et aventureux ! "