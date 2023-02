Japanese Zero Fighter

L'"attaque spéciale", qui aurait dû être temporaire, est devenue permanente, et les pilotes disparaissent les uns après les autres dans les attaques constantes sous le drapeau du soleil levant. Seiho Takizawa dépeint dans ce nouvel album la vie d'un pilote de Zero, le plus célèbre des chasseurs japonais de la Seconde Guerre mondiale. Un joyau de tranches de vies écrites par un maître des histoires de guerre.