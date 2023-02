Les secrets du jeûne

La signification intérieure et les fondements du jeûne musulman du mois de Ramadan ainsi que de l'impôt rituel obligatoire (zakat) dont beaucoup de croyants s'acquittent justement à la fin du mois sacré, tous deux expliqués par le plus grand des Maîtres du soufisme traduit par un des spécialistes mondiaux de son oeuvre. Une réédition partielle de l'anthologie, Les Piliers de l'islam, revue et corrigée ; les chapitres sont tirés de son chef-d'oeuvre, Les Révélations de La Mecque. Comme les autres chapitres de ces rééditions, ce volume constitue un texte pour les savants qui ouvre à chacun des perspectives d'une permanente actualité. Ibn Arabi examine ici encore la lettre des textes de base sur ces deux piliers(le Coran et les paroles du Prophète) et montre comment leur littéralité même est aussi le parfait réceptacle de l'esprit de l'islam. Le lecteur qui s'intéresse au jeûne, en lisant ce texte, réalisera sans doute que ce rite n'est pas forcément ce qu'il avait cru jusqu'ici. Ibn Arabi, en y livrant une partie de sa compréhension de ces deux piliers, conduit le lecteur à reconsidérer l'ensemble de la tradition musulmane.