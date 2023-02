Les sentiers d'Emilie dans le Var. 25 promenades pour tous, 3e édition

25 promenades pour toute la famille à la découverte de ce beau département du littoral méditerranéen. En 25 itinéraires de promenades pédestres faciles, Les Sentiers d'Emilie vous proposent ce que vous espériez de plus concret et de plus exaltant à la fois pour découvrir les chemins et les sentiers du Var. D'une durée d'une heure à deux heures trente de marche, par des textes précis rehaussés d'une cartographie limpide, ces parcours praticables par tous, enfants, parents, grands-parents, permettent de parcourir les îles d'Hyères et le Verdon, la Sainte-Baume et les Maures, l'Esterel et le mont Faron. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.