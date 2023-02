Petit Futé Route 66. Edition 2023

La Route 66, une légende qui fait rêver les Américains mais aussi les étrangers... Parcourir "the main street of America" de Chicago à Los Angeles est plus qu'un simple voyage. C'est une aventure, une initiation, une occasion de rencontres inattendues, un plongeon dans le passé d'une Amérique profonde. Première route reliant l'Est à l'Ouest, sa vie dura à peine 60 ans avant de renaître avec ses vestiges : les motels, les diners, les drive-in, les stations services, tout ce qui a contribué à faire "the american way of life" des années 1940 à 1980. Elle traverse tous les grands paysages mythiques américains. Les images défilent le long de ce ruban devenu parfois un chemin de terre. A moto, en voiture, à vélo, le plaisir est le même. Celui d'une flânerie, d'une découverte permanente qui a inspiré des écrivains, des cinéastes et de nombreux artistes. Après ce périple de 2 300 miles (3 600 kilomètres) on ne ressort pas indemne. L'esprit de la Route 66 ne nous quittera plus jamais.