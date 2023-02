Des fleurs et des pleurs. Poésies choisies

" Ô douce Poésie ! Couvre de quelques fleursLa triste fantaisieQui fait couler mes pleurs. ""Les Séparés", "La Sincère", "L'Oreiller d'une petite fille", "La Madone des champs", "Rêve intermittent d'une nuit triste"... Cette anthologie vous fera (re)découvrir des thèmes chers à Marceline Desbordes-Valmore : l'innocence de l'enfance, la nostalgie de l'amour, la peur de la perte, la communion avec la nature, la beauté et la fragilité de la vie. Aux prémices du romantisme français, la poétesse offre une ode à la sensibilité et au partage des émotions, dédiée à ceux et "celles qui pleurent" et aiment intensément.