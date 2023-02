Le grand livre de l'hypnose et de l'auto-hypnose

Comment fonctionne l'hypnose ? Pourquoi est-elle de plus en plus utilisée, en quoi peut-elle vous aider (contre le stress, les douleurs, pour arrêter de fumer...) ? Comment pratiquer l'autohypnose et quels en sont les bienfaits ? Après avoir rappelé les règles, l'hypnothérapeute applique sa méthode particulièrement pour maigrir sur le long terme avec un programme détaillé. Jean-Jacques Garet est hypnothérapeute depuis vingt-cinq ans et exerce à Nice et Paris, après avoir pratiqué en Irlande et en Angleterre. Spécialiste de l'amincissement et des troubles du sommeil, il anime des conférences et des séminaires partout en France. · Le LIVRE DE REFERENCE sur l'hypnose et l'autohypnose. · L'AUTOHYPNOSE POUR MAIGRIR : questions et réponses, votre programme minceur. · Une METHODE COMPLETE qui a fait ses preuves.