Mon carnet fitness

Adam de @adamantiumcoach vous accompagne dans vos entraînements toute l'année et vous aide à atteindre vos objectifs grâce à ce carnet ultra-pratique ! Découvrez une partie théorique en début du carnet, avec des notions d'anatomie et de nutrition pour pratiquer au mieux son activité sportive, puis des doubles-pages pour noter chaque mois les exercices réalisés. En plus, des QR codes vous permettent de découvrir les mouvements et exercices de base en vidéo !