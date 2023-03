À nos montagnes

A nos montagnes est un récit contemplatif qui met en scène les paysages alpins : ses reliefs et à sa faune. Un groupe d'amis s'élance hors de leur village au creux de la vallée pour une ascension, avant de se retrouver bloqués dans une tempête. Ils n'ont d'autre choix qu'attendre que les secours puissent venir les chercher. Au fil des pages on découvre des animaux emblématiques de nos montagnes : marmottes, chamois, lapin, chouette, rapace. Sous leur regard, les personnages évolueront dans la montagne à la fois belle et menaçante. La narration alterne alors entre le groupe de marcheurs et les différents animaux qui les observent. En montagne, malgré la rudesse de l'environnement, personne n'est jamais seul et cette faune parfois quasi invisible nous livre aujourd'hui un de ses plus beaux récits. Dans un contexte de réchauffement climatique, un récit alpin fort et poétique !