Monsieur Blaireau et Madame Renarde Tome 7 : Le Porte-bonheur

- "Moi je veux bien un porte-bonheur comme Martis". - "Quoi ? Ne me dis pas que tu crois à ces trucs ? " Décidément, blaireaux et renards ne sont pas pareils. Et quand il s'agit des croyances, évidemment, ils ne sont jamais d'accord. Quand leur ami Martis arrive avec un porte-bonheur, Carcajou se moque et décide de prouver à tout le monde qu'il n'y a rien de magique dans ces amulettes en bois. Mais l'affaire n'est pas simple, l'expérience tourne mal et le doute s'installe. Si tout ça n'est qu'une question de hasard, comment se fait-il que certains semblent clairement plus chanceux que d'autres ? Avoir de la chance, finalement, à quoi ça tient ?