Marvel Spiderman. Volume 2. Aventures d'araignées

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Spider-Man, ses alliés et ses ennemis ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et grands ! Découvrez 11 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : L'Araignée sympa du quartier ; Jour de lessive ; Un nouveau justicier en ville ; L'attaque du symbiote ; Court-circuit ; Mission au Jurassique ; Adversaires mystères ; Finesse, l'insaisissable ; Seul contre les Sinistres Six ; Super-héros par tous les temps ; Les Sensationnels Six.