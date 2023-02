Un grand week-end à Londres. Edition 2023. Avec 1 Plan détachable

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Londres grâce à ce guide Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences et activités uniques : voguer sur la Tamise pour le prix d'un ticket de métro, applaudir une comédie musicale dans le West End, visiter un musée à la lueur des bougies... - Notre sélection de restos, pubs, clubs et boutiques tendance pour pour plonger dans une ambiance 100% british - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville : les meilleurs brunchs, la street food, les pubs mythiques, le top des clubs, le shopping pour refaire sa garde-robe... - Et toujours : un plan détachable et un plan par quartier.